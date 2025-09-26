中部空港の目の前、愛知県常滑市のAichi Sky Expoで、観光に関する展示会「ツーリズム EXPO ジャパン 2025 愛知・中部北陸」が始まりました。 【写真を見る】Aichi Sky Expoで“旅の祭典”「ツーリズム EXPO ジャパン」 国内もインバウンドもターゲット「会場まわって世界旅行」9月28日まで 日本だけでなく、約80の国と地域から計1000を超える出展者が集結。9月28日までの期間中「旅は”知”の再発見」を今年