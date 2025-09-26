ドル円、一時１４９円台後半に上昇強い米経済指標でドル高強まる＝ＮＹ為替概況 きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が強まり、ドル円は一時１４９円台後半に上昇。前日突破した２００日線を上放れる展開を見せ、心理的節目の１５０円を試しに行くか注目される。 この日発表の第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想