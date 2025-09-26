中国外務省は9月8日、日本維新の会の石平参院議員（63）に制裁措置を取ると発表した。台湾や尖閣諸島を巡る問題や歴史認識などに関する見解で“虎の尾を踏んで”しまったようだが、果たして石平氏の身に危険が及ぶことはないのか。＊＊＊【写真を見る】「顔が黒ずんで、むくんで…」習近平国家主席の“心配になる”最新ショット「この制裁は私に何の影響も与えない」「制裁を受けたことは報道で知って驚きました。世界の大国