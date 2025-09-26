【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比173.96ドル安の4万5947.32ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げに対する期待が後退したことを受け、売り注文が優勢となった。米商務省が朝方発表した4〜6月期の実質国内総生産（GDP）確定値は改定値から上方修正された。米新規失業保険申請件数は市場予想を下回り、いずれも米経済の堅調さを示したと受け止め