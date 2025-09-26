パレスチナ自治政府のアッバス議長は、国連総会の一般討論演説にビデオ形式で参加し、パレスチナを国家として認めるよう求めました。記者「パレスチナの演説が始まりましたが、壇上には誰の姿もありません」パレスチナ自治政府のアッバス議長は、アメリカのトランプ政権がビザの発給を拒否し、入国できなかったため、事前に録画した映像で異例のビデオ演説を行いました。アッバス議長はパレスチナを国家承認した国が相次いだことに