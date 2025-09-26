きょう未明、埼玉県・八潮市でタイヤの販売店が燃える火事がありました。【写真を見る】埼玉・八潮市でタイヤ販売店で火事建物は全焼の模様消防車など11台が消火活動警察などが火事の原因を捜査午前3時半ごろ、八潮市浮塚で「建物から炎があがっている」と通行人の男性から119番通報がありました。警察などによりますと、火が出たのは鉄骨2階建てのタイヤの販売店で消防車など11台が出て消火活動にあたり、火はおよそ2時間半