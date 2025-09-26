叡山電鉄の開業100周年を記念し、新しい観光車両「展望列車『舞』」が登場します。まるで着物をまとって旅をするような特別な時間を届けることをコンセプトとしており、内外装には京都洛北の伝統や四季が感じられるデザインがふんだんに盛り込まれています。題字は書道デザイナー・林真帆さんの揮毫によるものです。花鳥風月を織り込んだ！こだわり抜いた内外装デザイン外装は四季の移ろいを象徴する「花の丸文様」で、沿線で見ら