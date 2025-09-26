「FileFix」という、認証情報を窃取する新たな手口が確認されている。画像は改ざんされたWebサイトで現れた誘導ポップ（写真：デジタルアーツ）【写真】最近流行の手口「ClickFix」や「FileFix」、どんな画面に遭遇したら要注意？ランサムウェアによる被害が後を絶ちません。警察庁の「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2024年の企業・団体等における被害の報告件数は244件で、前年227件よりも