トヨタ自動車株式会社は、トヨタ博物館にて企画展「What’s JDM？－世界が熱中する’80-’90年代の日本車－」を2025年10月3日より開催する。 同企画展では、JDM文化が世界的に注目を集める中、日本車の黄金期とされる1980～90年代の名車約10台を「技術」「デザイン」「小型高性能」の3テーマで紹介。国内7メーカーと日本自動車博物館の協力のもと、かつての“国産スポーツ＆個性派車”