◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(11月24日、TOYOTA ARENA TOKYO)プライムビデオは25日、WBC世界バンタム級王座決定戦を発表し、同1位の那須川天心選手が武居由樹選手についてコメントしました。キックボクシングから転向し7戦全勝(2KO)の那須川選手と武居選手との無敗対戦が注目されていましたが、14日のWBO世界バンタム級タイトルマッチで武居選手はクリスチャン・メディナ・ヒメネス選手に4RTKO負けとなりま