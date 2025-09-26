◇カーリング混合ダブルス日本代表決定戦(25日、稚内市みどりスポーツパーク)2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックへの出場に向けて、代表争いが行われているカーリング。すでに男子・女子それぞれの日本代表が決定し、最後の種目となる混合ダブルスの代表権をめぐる戦いがスタートしました。今大会で代表争いをしているのは、「SC軽井沢クラブ」、「松村・谷田」、「小穴・青木」の3チーム。予選として2日間にわたって2度の