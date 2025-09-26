千葉県銚子市が発注する市道の修繕工事などをめぐり、業者側に入札情報を漏らしたなどとして市の職員ら6人が書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと25日、官製談合防止法違反などの疑いで書類送検されたのは、銚子市都市整備課の41歳と29歳の男性職員2人と、市水道局の48歳と33歳の男性職員2人の合わせて4人です。4人は、2023年7月ごろから今年1月ごろにかけて、市道の修繕工事など12件の入札で、入札の前に、