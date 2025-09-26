「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２５日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉野路菊Ｓ３着のブライトフレア（牡、佐藤悠）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）、秋明菊賞（１１月２２日・京都、芝１４００メートル）を視野に入れる。札幌２歳Ｓ９着のポペット（牝、高橋康）はファンタジーＳ（１１月１日・京都、芝１４０