「有力馬次走報」（２５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆クイーンエリザベス２世Ｃを制したタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀）が天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を視野に調整する。所属するキャロットクラブがホームページで発表。◆今年の桜花賞馬でオークス９着以来となるエンブロイダリー（牝３歳