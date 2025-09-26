秋の全国交通安全運動の中札幌市北区の保育園では交差点の渡り方などについて学ぶ教室が開かれました。「手を挙げて渡りますよ～はいどうぞ」札幌市北区の保育園で開かれた交通安全教室です。園児たちは歩行者とドライバーがハンドサインを出し合って事故を防ぐ「ハンドサインでストップ運動」について学びました。（道警本部 交通企画課葛西直人 課長補佐）「夕暮れ時間帯はドライバーから 歩行者の姿が確認し