「新馬戦」（２７日、阪神）土曜阪神５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューするクラウンインジエア（牡２歳、父モーリス、栗東・藤岡）。全兄には１勝クラスから５連勝で２２年金鯱賞を制し、翌年の大阪杯王者に輝いたジャックドールがいる厩舎ゆかりの血統だ。１カ月半にわたり乗り込みを重ね、仕上がりは上々。Ｇ１馬の兄よりも約２カ月早く初陣を切る。その兄も担当した石川厩務員は「お兄ちゃんと同じで素直だけど、我も