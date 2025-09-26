26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万5370円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては384.93円安。出来高は8717枚だった。 TOPIX先物期近は3162.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比22.85ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45370 -908717 日経225mi