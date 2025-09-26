美浦トレセン厩舎改築工事（第３期）竣工式と新競走馬診療所および新厩舎の内覧会が２５日、行われた。２３年に閉鎖された北馬場の跡地に４０棟の厩舎と競走馬診療所が移転。これにより全体の７割が新厩舎となった。１０月から運用を開始する。日本調教師会関東本部長の尾関知人調教師（５３）＝美浦＝は「（診療所は）すごく充実した施設ができたと感じています。われわれにとっては使用しないことに越したことはないのですが