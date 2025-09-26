◇パ・リーグ日本ハム4−5西武（2025年9月25日ベルーナD）ついに崖っ縁に立たされた。日本ハムは6回まで4―0としながら逆転負けで3連敗。新庄監督は「もう何もない。仕方ない。相手の方が力が上だった」と淡々と振り返った。2回に清宮幸がプロ通算75本目で初の逆方向弾となる左中間への先制11号2ランを放ち、5回も水野の右中間6号ソロなどで今井から4得点。ところが自身初の2桁勝利が懸かった北山が7回に2失点し、なお2