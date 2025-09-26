「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）オープンの近３走が４、３、４着と堅実ぶりが光るタイセイドレフォンは、栗東ＣＷで亀田（レースは田口）がまたがり３頭併せ。６Ｆ８２秒３−３８秒４−１２秒５でプロトポロス（５歳オープン）には大きく遅れる形となったが、もともとケイコ駆けするタイプではなく心配は無用だ。山田真助手は「この馬なりに負荷はかけられたから十分。癖のある馬で動かした分、動く。その辺りも分かっ