◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2025年9月25日楽天モバイル）ソフトバンクの松本裕が自身初タイトルとなる最優秀中継ぎを確定させた。2―0の8回にマウンドに上がると、先頭・浅村を158キロの直球で空振り三振に仕留めるなど3者凡退に封じて38ホールド、43ホールドポイントをマーク。防御率1.09と抜群の安定感を誇る右腕は「登板数（50試合）はそこまで多くなかったですけど、役割を果たすことはできたかなと思います」