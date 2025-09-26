磐田東が“猫の恩返し”で、聖隷・高部を攻略し、15年ぶりの東海大会出場へ王手をかける。選抜へとつながる秋季高校野球静岡県大会準々決勝はあす27日に行われ、5年ぶりに8強に進出した磐田東は愛鷹球場で今夏甲子園で1勝を挙げた全国屈指の左腕・高部陸（2年）擁する聖隷クリストファーに挑む。縁あってチームの“一員”になった愛猫が幸運を呼んでいる。赤ん坊の捨て猫を引き取って監督室で飼い始めたのが県大会前。「タフ」