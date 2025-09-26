「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）これまで管理馬延べ５頭を秋の短距離王決定戦に送り出してきた梅田智之調教師（５６）＝栗東。なかでも印象深いのは１６〜１９年に４年連続で参戦したレッツゴードンキだろう。２歳時から類いまれなる才能を発揮。３歳春には桜花賞でＧ１制覇を飾った。その後も７歳で現役生活を終えるまで、芝・ダートを問わずＧ１で５度２着に来るなど一線級で息の長い活躍を続け、多くのファン