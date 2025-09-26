「新馬戦」（２８日、中山）魅力のある血統馬だ。日曜中山５Ｒ（芝２０００メートル）に出走するエピックフライト（牡２歳、父エピファネイア、美浦・黒岩）は、祖母がフサイチパンドラで伯母にはＧ１・９勝馬アーモンドアイがいる。管理する黒岩師は素質の高さを買っており、今回の舞台についても「ワンペース型で中山は合うと思います」と適性を感じている。追い切りは２週続けて美浦Ｗで３頭併せを行い、ともに最先着と軽