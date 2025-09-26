元横綱の親方も大絶賛だ。大相撲秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）、新小結安青錦（２１＝安治川）が横綱豊昇龍（２６＝立浪）を切り返しで破り、９勝目（３敗）を挙げた。取組後は「信じられないですね。相手は横綱なので、精いっぱい自分の相撲を取ることだけを考えていきました」と納得の表情。前日１１日目は幕内正代（３３＝時津風）に敗れたが、連敗を回避し「勝負の世界なので、勝ち負けはある。しっかり切り