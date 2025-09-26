負ければＣＳ進出の可能性が完全消滅する一戦で西武がプロとしての意地を見せた。２５日の日本ハム戦（ベルーナ）に５―４と逆転勝ち。連敗を２でストップし、奇跡の逆転Ｖを狙う日本ハムを意気消沈させた。エース・今井が２被弾と打ち込まれ、５回４失点で降板。打線は日本ハム先発・北山に６回まで散発４安打６三振を喫し、前日まで最下位のロッテに連続で零封負けしていたジリ貧打線が、ここから奮起する展開など誰にも予