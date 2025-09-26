敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席でメジャー自己最多タイとなる54号2ランを放った。地区優勝マジック1で迎えた一戦。最後は片手でボールをとらえたような形だったが、敵地の実況席もお手上げだった。4回1死三塁の第3打席。大谷はクリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。最後は左手を離し、右