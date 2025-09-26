図書館を巡回中のロボット猫2匹 画像はイメージです ブルーマウンテンズ地区の複数の図書館を巡回して働く2匹の「ロボット猫」をご紹介しましょう。 この日はスプリングウッド図書館に来ています。「読み聞かせ会」の会場には約30人の幼い子どもたちが集まり、半円状に座っています。 司書が両手に1つずつ持っているのは、猫用のキャリーケースです。中からは、まるでSF映画のように輝く瞳が2