女優の淺岡和花（あさおか・ほのか＝16）が出演する、小売電気事業を展開する「エバーグリーン・リテイリング（以下、EGR）」のWEB-CMシリーズ第3弾「女の子、月へ帰る」篇が26日から配信される。 【写真】新たにウサギも加わり、森の動物たちとわちゃわちゃ 淺岡は“森の少女”として、動物たちとコミカルなやり取りを繰り広げる。第1弾「森の仲間」篇、第2弾「新たな仲間」篇に続くシリーズだ。第