上司によって異なる指示に板挟みになり、最終的に退職したというエピソードが寄せられた。栃木県の50代女性（医療・福祉・介護）は、過去に勤務していたドラッグストアで、店長から早出残業を依頼されるのが常だった。「私が望んだわけでもないのに、店長に『社員よりコスパがいいから出てくれる？』と言われ出勤」社員の代わりに、人件費の安い非正規雇用に残業をさせるという考えに、女性は納得いかなかったに違いない。それでも