考えてみれば歴史に名を残している文化人ってみんなインフルエンサー。頭の固いわたくしはいつもちまちまと教科書のまとめのようなつまらない説明をしがちなのですが。もっとざっくりと今風に伝えてもいいんじゃないかと思った出来事です。一発で伝わればその人となりにも興味が湧きますし、学ぶことがもっと楽しくなるかも。