暑い夏が過ぎ秋の虫の音が聞こえてくると、そろそろ愛車も冬の準備を考える季節です。日中は気にならないけど、早朝深夜は霜が降りていたりして、路面が思ったより冷えているもの。車にとって冬の準備として一番に考えておく必要があるのは、やっぱりタイヤです。 見た目に積雪や凍結がなくても、路面温度が低いとタイヤのグリップ力が落ちて、ブレーキング時の制動距離が伸びたり、スリップする原因になります。 冬タイヤ