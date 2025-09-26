「8月中旬の試合後、大谷選手がロッカールームに向かう途中で、現地メディアの記者から『おにぎりは食べてますか？』と聞かれたそうです。日本ではコンビニエンスストアのCMでおにぎりを食べているのを受けての質問でした。大谷選手は笑顔で『最近はパスタが増えたかな』と応じ、取材陣の間で笑いが起きたそうです」（在米ジャーナリスト）地区優勝＆3年連続本塁打王へ向けて日々デッドヒートを繰り広げるドジャース・大谷翔平選手