◆パ・リーグ西武５―４日本ハム（２５日・ベルーナドーム）逆転優勝の希望を暗転させる一撃が、バックスクリーン左のスタンドに吸い込まれた。ベンチの日本ハム・北山が、フェンスにもたれかかるように崩れ落ちた。４―２の７回２死一、三塁、２番手・上原がネビンに痛恨の逆転３ランを被弾。「悔しいの一言に尽きます」と６回２／３を４失点の北山。自身初の１０勝目は消え、チームは痛恨の３連敗。ソフトバンクのマジックは