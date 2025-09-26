女優の淺岡和花（ほのか、１６）が、小売電気事業を展開するエバーグリーン・リテイリングの新ウェブＣＭ「女の子、月へ帰る編」に出演する。２６日から同社の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで放映される。淺岡が森の少女を演じるシリーズの３作目。シリーズ第１弾「森の仲間編」、第２弾「新たな仲間編」に続き、今作でも、森の少女と動物たちがユーモアあふれるコミカルなダンスを披露する。淺岡は映画「インサイドヘッド２