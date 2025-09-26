２３年の日本ダービー馬で、前走のクイーンエリザベス２世Ｃで久々のＧ１・２勝目を挙げたタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が、天皇賞・秋（１１月２日、東京）を視野に入れていく。キャロットクラブが９月２５日、ホームページで発表した。放牧先の滋賀・ノーザンファームしがらきから美浦トレセンへ９月２０日に帰厩して、状態最優先で慎重に進めていくとしている。