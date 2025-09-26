【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２５日（日本時間２６日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に１番指名打者で出場し、四回に４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放った。シーズン自己最多だった昨季に並んだ。ナ・リーグ本塁打ランキングではシュワーバー（フィリーズ）が５６本でトップに立っており、２本差とした。今季１０１打点となり、２年連続で１００打点を超えた。