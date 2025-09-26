俳優・妻夫木聡が主演を務め、10月12日からスタートするTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）第1話のスペシャルゲストにJRA通算4607勝を誇る日本競馬界のレジェンド・武豊の出演が決定した。さらに現役騎手の丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈も出演する。【画像】壮大な世界観…！豪華キャスト勢ぞろいのポスタービジュアル山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）