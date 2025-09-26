きょう26日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：15）1時間スペシャルでは、山下美月と出川哲朗をゲストに迎える。【写真】WHY？立ち上がってスタッフの方を見つめる出川哲朗オープニングの収録が始まり、ゲストの山下があいさつをする中、出川の姿が見当たらない。なんと、出川は以前から『脱力タイムズ』への出演を拒んでいるそうで、今回は本番組の収録だとは知らされておらず、山下の誕生日を祝う