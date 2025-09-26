グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）の最終回が9月25日に生放送され、「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」としてデビューするメンバーが決定した。Trainee Aでのデビュー白紙を経験したイ・サンウォン＆イ・リオのデビュー決定に反響が寄せられている。【写真】『BOYS II PLANET』発「ALPHA DRIVE ONE」メンバー『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじ