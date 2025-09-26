■MLBダイヤモンドバックス−ドジャース（日本時間26日、チェイス・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、4点リードの4回の第3打席に昨年のシーズン自己最多に並ぶ54号2ラン本塁打を放った。4年連続の地区優勝に王手をかけているチームを勢いづけ、先発の山本由伸（27）を援護する一発となった。また、本塁打王争いリーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）