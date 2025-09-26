岐阜県下呂市の消防団の男性団員が、団の口座からおよそ160万円を私的に流用したとして懲戒免職されました。下呂市によりますと、消防団の会計担当だった20代の男性団員は今年4月から6月にかけ、団名義の口座から合わせて158万円9000円を引きだし私的に流用していました。口座には市や自治会からの助成金などが振り込まれていて、先月、団員らの詰所のガス代が未払いになっていたことで流用が発覚しました。男性団員は「借