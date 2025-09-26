井上拓真との世界王座戦が決まり、自信をみなぎらせる那須川天心(C)Getty ImagesボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が9月26日までに自身のインスタグラムを更新。同25日に発表された同2位の元WBA世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）との王座決定戦が11月24日（東京・TOYOTA ARENA TOKYO）に決まったことを受け、心境を明かした。【写真】決戦は11・24…那須川天心が投稿した井上拓真とのフォトセッション那