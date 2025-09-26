ダイヤモンドバックス打線を完璧に封じ、流れを手繰り寄せたカーショー(C)Getty Images引退を決意してもなお、闘争心は衰えていない。現地時間9月24日のダイヤモンドバックス戦で、ドジャースのクレイトン・カーショーが自身6年ぶりとなるリリーフ登板。4-4の同点で迎えた9回裏のマウンドを見事に三者凡退で抑えた。【動画】162キロだ！大谷翔平の唸るフォーシームをチェック1点でも奪われれば、その時点でゲームセットとな