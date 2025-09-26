ＤｅＮＡの佐野恵太外野手（３０）、蝦名達夫外野手（２８）が２５日、２位を争う巨人の山崎を攻略し、引導を渡すと誓った。決着をつける。３位の巨人とは２・５ゲーム差で２６、２７日に直接対決２連戦（横浜）。１勝１分け以上で２位が確定するが、初戦で立ちはだかるのが２３年１０月から今年６月までチームが７連敗した難敵だ。山崎から今季１８打数６安打で、２０年首位打者の佐野は「ＣＳも第１ステージ（Ｓ）で対戦する