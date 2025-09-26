女優・上白石萌歌がライブの衣装ショットを公開した。２６日までにインスタグラムで「ａｌａｐｌｕｍｅの装いまさしく羽を全身に纏（まと）ったようで、どこまでも飛べそうでした」とつづって、羽のようなふわふわ感のある白のノースリーブの衣装にブーツ姿をアップ。「魔法をかけてくれるおふたりに感謝」と締めた。この投稿には「天使のよう」「真っ白な素敵な萌歌ちゃん」「ふわふわでかわいい」「どこまでも飛んで