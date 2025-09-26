◆大相撲秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）新小結・安青錦が、全勝だった横綱・豊昇龍を切り返しで破り、９勝３敗とした。＊＊＊＊安青錦は強かった。立ち合いで豊昇龍の胸を突き刺し、引いたタイミングで足を送って左を深く差した。豊昇龍の強烈な投げにも足をかけて必死に耐えて、最後は切り返しで横綱をひっくり返した。安青錦にはあの大鵬さんや北の富士さんも苦しんだ幕内上位の壁が存在しないのかもし