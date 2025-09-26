「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で５４号２ランを放った。これで昨年のキャリアハイに並び、２年連続３度目となる１００打点に到達した。先頭のキケ・ヘルナンデスが左翼線二塁打で出塁すると、続くラッシングは二ゴロを放って走者を三塁に進めた。ここでクリズマットと２度目の対戦になった大谷。初球の変化球を見極めると、２球目の浮いたボールは