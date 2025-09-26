◇パ・リーグオリックス4―6ロッテ（2025年9月25日京セラD）オリックスの連勝は4でストップも、主砲・森がプロ1年目から12年連続本塁打となる今季1号を放った。1―6の9回無死一、三塁。菊地の直球を捉えると、右翼ポール直撃の3ランとなった。今季184打席目での待望の一撃は37打席ぶりの安打。「僕がほっとしている以上に、みんながすごく喜んでくれた。今後につなげないといけない」。西川が右脛骨（けいこつ）骨折で離脱