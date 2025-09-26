パレスチナ自治政府のアッバス議長は25日、ガザ地区の和平に向けてアメリカのトランプ大統領や国連などと協力する用意があると表明しました。国連総会でのアッバス議長の一般討論演説は、アメリカがビザを発給しなかったため、事前に録画したビデオでの演説となりました。アッバス氏は、今も続いているイスラエルの攻撃を改めて「戦争犯罪だ」などと非難した上で、ガザ地区の和平に向けてトランプ大統領、フランス、国連などと協力